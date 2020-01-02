Аскер Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»

Москва, 2 января. Певец из Кабардино-Балкарии Аскер Бербеков победил в восьмом сезоне шоу «Голос». В финале Бербеков исполнил песни Can’t Help Falling in Love Элвиса Пресли и «Карточный домик».

Конкуренцию Аскеру составили Арсен Мукенди, Ив Набиев и Антон Токарев. Победитель конкурса был определен путем СМС-голосования в прямом эфире на Первом канале.

РИА Новости уточняет, что вырученные от голосования средства будут направлены на благотворительность.

Ранее Константин Меладзе подверг критике работу лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова в шоу «Голос». По мнению известно продюсера, Шнурову не удалось раскрыть талант подопечной, а девушка поет будто «из-под палки».