Стали известны подробности пропажи ребенка в новогоднюю ночь в Москве

Москва, 2 января. В новогоднюю ночь в Москве неизвестная женщина смогла увести 7-летнюю девочку из квартиры благодаря тому, что ее родители никогда не запирали дверь в квартиру. По информации СМИ, ребенок рос в ужасных условиях и антисанитарии.

По предварительным данным, ранее из данной семьи органы опеки уже забрали двоих детей. Согласно видеоролику, опубликованному телеканалом РЕН ТВ, родители девочки не следили за собственным жильем. В квартире были разбросаны вещи, немытая посуда, а вместо унитаза было ведро.

Напомним, в новогоднюю ночь на северо-востоке Москвы неизвестная женщина похитила ребенка. Она увела девочку за руку прямо от подъезда жилого дома, это было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

Как сообщала «Газета.ru», женщине, которая увела ребенка, на вид было около 30 лет. Она имеет славянскую внешность и темные волосы. Вскоре украденного ребенка нашли полицейские в московском метро. В настоящее время в ситуации разбираются правоохранители и органы опеки.