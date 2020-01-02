Освобожденный из плена «Айдара» доброволец рассказал о пытках

Луганск, 2 января. Освобожденный из плена националистического батальона «Айдар» доброволец из России Евгений Шаталов рассказал о пытках в заключении.

По словам Шаталова, в 2014 году он присоединился к ополчению Донбасса, а в 2017 году попал в плен вооруженного формирования украинских националистов «Айдар». Там он столкнулся с пытками и жестоким обращением.

«Топили в тазике с водой, стреляли под ноги, избивали в подвале ногами по почкам, по ребрам, оставляли на некоторое время, и далее все продолжалось», — сказал доброволец.

Шаталов отметил, что таким способом «айдаровцы» надеялись склонить его к записи видео с нужными националистам «признаниями».

«После моей доставки в Краматорск (из подвала «Айдара». — Прим. ФАН) меня повезли в изолятор временного содержания, где сотрудники меня отказывались принимать, я был избит, у меня были отморожены ноги», — добавил россиянин.

В местной больнице врачи просили о госпитализации Шаталова, однако сотрудники СБУ настояли на его содержании в СИЗО, передает РИА Новости.

В канун Нового года произошел обмен пленными между Киевом и Донецкой и Луганской народными республиками по формуле «всех установленных на всех установленных». Президент России Владимир Путин в беседе с главой Украины Владимиром Зеленским высоко оценил этот шаг конфликтующих сторон.

«Главы государств обменялись поздравлениями по случаю Нового года и высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020-м», — цитирует RT сообщение Кремля.

Также сообщалось, что The New York Times назвало обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом признаком «слабого потепления» в отношениях между Киевом и Москвой.