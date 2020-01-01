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Утяшева опубликовала видео разгромленной после Нового года квартиры

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Утяшева опубликовала видео разгромленной после Нового года квартиры

Москва, 1 января. Известная спортсменка Ляйсан Утяшева опубликовала снимки разгромленной после Нового года квартиры. Запись размещена в социальной сети Instagram.

Девушка озаглавила ролик лаконично: «Новый год». Судя по видеозаписи, праздник удался на славу. На кадрах можно увидеть павшую елку, разорванные в клочья вещи и рассыпавшийся по всей квартире искусственный снег.

О виновниках «происшествия» рассказал супруг Утяшевой, известный артист Павел Воля. Он утверждает, что разгром учинили дети, получившие полную свободу по случаю Нового года.

Утяшева опубликовала видео разгромленной после Нового года квартиры

Следует отметить, что дети Воли и Утяшевой уже успели проявить себя в более созидательном русле. Их напевки вошли в рэп-трек, завоевавший популярность зрителей. Уже в первые несколько дней после опубликования композицию просмотрели более полумиллиона пользователей YouTube. Песня собрала множество позитивных откликов.

Утяшева посоветовала родителям следовать примеру их семьи. По ее словам, вместе с супругом они втайне записывали пение детей на диктофон.

«Получилось то, что получилось. Но мама с папой и дети теперь делают зарядку только под эти песни. Это одна из них. Советую в рамках эксперимента поставить своим деткам это музло и посмотреть реакцию… А лучше запишите своих и сделайте трек. Это того стоит. Всем мир, музон и зарядка», — цитирует Газета.ru.

Ранее Павел Воля рухнул с балкона в зрительный зал на съемках популярного шоу Comedy Club. Артист спасал коллегу от полетевшего в нее кусочка десерта, но в итоге сам оказался в роли пострадавшего.

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