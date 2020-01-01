Утяшева опубликовала видео разгромленной после Нового года квартиры

Москва, 1 января. Известная спортсменка Ляйсан Утяшева опубликовала снимки разгромленной после Нового года квартиры. Запись размещена в социальной сети Instagram.

Девушка озаглавила ролик лаконично: «Новый год». Судя по видеозаписи, праздник удался на славу. На кадрах можно увидеть павшую елку, разорванные в клочья вещи и рассыпавшийся по всей квартире искусственный снег.

О виновниках «происшествия» рассказал супруг Утяшевой, известный артист Павел Воля. Он утверждает, что разгром учинили дети, получившие полную свободу по случаю Нового года.

Следует отметить, что дети Воли и Утяшевой уже успели проявить себя в более созидательном русле. Их напевки вошли в рэп-трек, завоевавший популярность зрителей. Уже в первые несколько дней после опубликования композицию просмотрели более полумиллиона пользователей YouTube. Песня собрала множество позитивных откликов.

Утяшева посоветовала родителям следовать примеру их семьи. По ее словам, вместе с супругом они втайне записывали пение детей на диктофон.

«Получилось то, что получилось. Но мама с папой и дети теперь делают зарядку только под эти песни. Это одна из них. Советую в рамках эксперимента поставить своим деткам это музло и посмотреть реакцию… А лучше запишите своих и сделайте трек. Это того стоит. Всем мир, музон и зарядка», — цитирует Газета.ru.

Ранее Павел Воля рухнул с балкона в зрительный зал на съемках популярного шоу Comedy Club. Артист спасал коллегу от полетевшего в нее кусочка десерта, но в итоге сам оказался в роли пострадавшего.