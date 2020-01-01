ФАН публикует фото с места смертельного ДТП под Волгоградом

Волгоград, 1 января. В распоряжении Федерального агентства новостей оказались фотографии, сделанные на месте ДТП, которое произошло в среду вечером в Волгоградской области. Там около поселка Госпитомник под колеса иномарки попала семья, мужчина и женщина скончались, ребенок находится в больнице.

Авария произошла в 18:00 по московскому времени. По предварительной версии, отец, мать и 12-летний мальчик переходили дорогу в неположенном месте, в 800 метрах от пешеходного перехода. В это время по трассе двигался легковой автомобиль Volkswagen Polo. По словам водителя, он не заметил людей из-за фар машины, которая ехала на встречу, в результате чего совершил наезд.

Женщина погибла на месте, мужчина скончался в автомобиле скорой. С ребенком в настоящее время работают медики.

Судя по фотографиям, сделанным очевидцами, авария произошла на участке трассы без дорожной разметки. В настоящее время на месте происшествия находятся следователи, выясняются все подробности аварии.