Экс-депутат Рады Журавко заявил, что Украина слушала поздравления Путина вместо Зеленского

«Прямой» и «Пятый» украинские телеканалы сдвинули свою ветку вещания таким образом, что выступление президента страны Владимира Зеленского с новогодним обращением состоялось уже после наступления 2020 года. В аккурат перед ним выступил бывший глава украинского государства, а ныне председатель партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, которому, собственно, и принадлежат эти два канала.
Злые языки говорят, что это месть за то, что Зеленский в прошлом году поступил схожим образом — принадлежащий его приятелю олигарху Игорю Коломойскому канал «1+1» поставил его поздравление перед обращением тогда еще президента Порошенко. Но вне зависимости от того, кто из этих двоих и в каком порядке выступает перед нацией, оба не являются легитимными президентами Украины, заявил в интервью Федеральному агентству новостей депутат Верховной Рады V-VI созывов Алексей Журавко.
«Дом-дурдом в Украине продолжается, — считает собеседник ФАН. — Это первое. Второе — то, что произошло, это, конечно же, унижение для Зеленского, хоть Порошенко до него и был так называемым президентом. Чтобы вы понимали: я не считаю ни того, ни другого главой государства, поскольку после государственного переворота в феврале 2014 года все эти выборы были нелегитимными».
Тем не менее, говорит Журавко, оба они смогли полностью растоптать статус украинского президента — даже в таких мелочах, как поздравление с Новым годом.
«Сначала парламент унизили и растоптали. Клоуны пришли, фотографы пришли. В кабинет министров пришли недоучки. Теперь вот, институт президента позорят — я думаю, если бы олигархи объединились, они бы выступление Зеленского вообще могли бы не показать. Там безвластие полное, каждый канал показал это новогоднее обращение по-своему: где меньше, чем оно было, где просто отрывок», — рассказал экс-депутат Рады.
Тем не менее, по словам политика, на президента Украины перед Новым годом по телевизору из его знакомых вообще мало кто смотрел.
«Большая часть слушала поздравление президента Российской Федерации Владимира Путина, — заявил Журавко. — Вот с кем ни пообщаюсь, все говорят: «А мы вот встречали Новый год по московскому времени, под бой курантов!»