Экс-депутат Рады Журавко заявил, что Украина слушала поздравления Путина вместо Зеленского

«Прямой» и «Пятый» украинские телеканалы сдвинули свою ветку вещания таким образом, что выступление президента страны Владимира Зеленского с новогодним обращением состоялось уже после наступления 2020 года. В аккурат перед ним выступил бывший глава украинского государства, а ныне председатель партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, которому, собственно, и принадлежат эти два канала.

Злые языки говорят, что это месть за то, что Зеленский в прошлом году поступил схожим образом — принадлежащий его приятелю олигарху Игорю Коломойскому канал «1+1» поставил его поздравление перед обращением тогда еще президента Порошенко. Но вне зависимости от того, кто из этих двоих и в каком порядке выступает перед нацией, оба не являются легитимными президентами Украины, заявил в интервью Федеральному агентству новостей депутат Верховной Рады V-VI созывов Алексей Журавко.

«Дом-дурдом в Украине продолжается, — считает собеседник ФАН. — Это первое. Второе — то, что произошло, это, конечно же, унижение для Зеленского, хоть Порошенко до него и был так называемым президентом. Чтобы вы понимали: я не считаю ни того, ни другого главой государства, поскольку после государственного переворота в феврале 2014 года все эти выборы были нелегитимными».

Тем не менее, говорит Журавко, оба они смогли полностью растоптать статус украинского президента — даже в таких мелочах, как поздравление с Новым годом.

«Сначала парламент унизили и растоптали. Клоуны пришли, фотографы пришли. В кабинет министров пришли недоучки. Теперь вот, институт президента позорят — я думаю, если бы олигархи объединились, они бы выступление Зеленского вообще могли бы не показать. Там безвластие полное, каждый канал показал это новогоднее обращение по-своему: где меньше, чем оно было, где просто отрывок», — рассказал экс-депутат Рады.

Тем не менее, по словам политика, на президента Украины перед Новым годом по телевизору из его знакомых вообще мало кто смотрел.