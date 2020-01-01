Сирийские провинции Латакия, Идлиб и Алеппо оказались под обстрелом боевиков

Дамаск, 1 января. За последние сутки в Сирии несколько населенных пунктов в провинциях Латакия, Идлиб и Алеппо оказались под огнем боевиков незаконных бандформирований. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), за сутки было зафиксировано 10 обстрелов.

Боевики незаконных вооруженных формирований открывали огонь по населенным пунктам Алеппо, Маканис-Эд-Дувайри, Биньямин провинции Алеппо. Под огнем оказались Нахшебба, Сараф провинции Латакия, а также населенные пункты Зайтуна, Тертиях, Хан-Шейхун, Телль-Кальбе провинции Идлиб.

В российском ЦПВС призвали командиров незаконных банформирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в районах, подконтрольных им.