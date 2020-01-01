Военная полиция России провела патрулирование в провинциях Алеппо и Хасака в Сирии

Москва, 1 января. Военная полиция России провела патрулирование в провинциях Алеппо и Хасака Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Уточняется, что патрулирование осуществляется в рамках российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 г.

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Камышлы — электростанция «Мабрук», Айн-Иcса — электростанция «Мабрук» провинции Хасака, Аджами — Авшария, Аджами — Манбидж в провинции Алеппо», — отмечает ЦПВС РФ.

22 октября 2019 года президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи согласовали меморандум, ознаменовавший завершение военной операции Анкары «Источник мира» против боевиков курдов в Сирии.

С 23 октября Россия и Сирия взяли под контроль вывод незаконных вооруженных формирований курдов. На следующем этапе Россия, Турция и Сирия начали совместное патрулирование в установленной зоне безопасности.