Военные РФ доставили гуманитарную помощь жителям провинции Ракка

Дамаск, 1 января. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) провели новую гуманитарную акцию. Необходимую помощь из рук российских военных получили жители населенного пункта Хербет-Аль-Хан в провинции Ракка.

Нуждающимся жителям Сирии выдано 400 продовольственных наборов общим весом 1,94 тонны. Всего с начала урегулирования ЦПВС проведено 2 311 гуманитарных акций. Общий вес переданного жителям груза составил более 3 888 тонн.

Кроме того, специалистами Минобороны РФ за прошедшие сутки была оказала медицинская помощь 177 гражданам Сирии, проживающим в Кобани провинции Алеппо и Камышлы провинции Хасака. Всего с начала акции врачи помогли 115 539 жителям Сирии.