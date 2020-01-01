Националисты провели шествие в честь Бандеры в Киеве

Киев, 1 января. Украинские националисты провели традиционное шествие по случаю дня рождения пособника гитлеровской Германии Степана Бандеры.

Участники марша проследовали от парка имени поэта Тараса Шевченко к Киевской государственной администрации. На этот раз шествие оказалось немногочисленным. Его поддержали около тысячи радикалов. По данным издания «Страна», в шествии приняли участие представители всеукраинского объединения «Свобода», запрещенной в России организации «Правый сектор»1, «Национального корпуса», «Сокол», «С-14» и других крайне правых движений.

Участники марша выкрикивали традиционные для националистов лозунги вроде «Степану Бандере — слава», «Степан Бандера — наш пророк» и прочее. Радикалы активно критиковали новогоднюю речь президента Зеленского. В своем обращении глава Украины призвал соотечественников к миру и единению, независимо от политических предпочтений. Недовольство позицией Зеленского высказал и недавно освобожденный режиссер Олег Сенцов.

«Я желаю всем нам одного – победы! Потому что без нее у нас нет будущего. Потому что без нее мы не будем иметь свою страну. Потому что мне не безразлично название улиц, по которым я хожу в своем городе. Я хочу ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина. И к слову, Степан Андреевич, с праздником!», — написал Сенцов на своей странице в социальной сети Facebook.

В связи с факельным шествием полиция Киева предприняла дополнительные меры безопасности. По данным «Газета.ru», мероприятие обошлось без происшествий.

Ранее сообщалось, что испанские болельщики освистали украинского футболиста Романа Зозулю за его приверженность неонацизму. Фанаты «Райо Вальекано» ополчились на спортсмена как раз из-за шарфа с изображением Степана Бандеры. Впоследствии Зозуля был вынужден покинуть мадридский клуб, не сыграв в его футболке ни одного матча.

1 Организация запрещена на территории РФ.