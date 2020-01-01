Помпео отложил поездку в пять стран из-за ситуации в Ираке

Вашингтон, 1 января. Госсекретарь США Майкл Помпео отложил ряд поездок, которые были запланированы на ближайшие дни. Причиной тому стали акции протеста, которые развернулись у стен американского посольства в Багдаде.

Согласно данным пресс-службы Госдепартамента, с 3 по 7 января Помпео должен был посетить Украину, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Кипр.

«Госсекретарь Помпео вынужден отложить визит … в связи с необходимостью пребывания в Вашингтоне, чтобы продолжить следить за ситуацией в Ираке, а также обеспечивать безопасность американцев на Ближнем Востоке», – цитирует ТАСС пресс-службу Госдепартамента США.

Было также отмечено, что визиты в озвученные страны будут перенесены на ближайшее будущее.

Напомним, ранее жители Багдада вышли на протест против авиационных атак США на объекты движения «Хезболла», в результате которых страдают мирные граждане. К настоящему моменту известно о десятках погибших гражданских.

31 декабря демонстранты подожгли забор посольства, сам посол США в Ираке и весь дипломатический персонал представительства экстренно покинули страну. США направили дополнительные силы в Ирак для охраны посольства от митингующих.