Сирия итоги за сутки на 2 января 06.00: четверо военнослужащих убиты в Дамаске, ВКС РФ отвечают джихадистам в Идлибе

Сирия, 2 января. В Хаме в результате ракетного обстрела со стороны террористов был убит офицер сирийской армии, несколько военнослужащих ранены. ВКС РФ наносят точечные удары по опорным пунктам радикалов в Идлибе. Четверо военнослужащих убиты членами антиправительственной группировки в Дамаске. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли точечные удары по опорным пунктам и укрытиям джихадистов альянса «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: на юге Идлиба обмениваются ударами с радикалами, в Дамаске потеряли четверых солдат при нападении.

Армия Турции и союзные силы: в Хасаке пресекли попытку курдских боевиков проникнуть за линии обороны.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: в Идлибской зоне деэскалации ведут огонь по позициям правительственной армии из реактивных систем ведения залпового огня, совершила попытку обстрела авиабазы ВКС РФ «Хмеймим»в Латакии.

Курдские вооруженные формирования: в Хасаке обменялись ударами с протурецким ополчением, подозреваются в организации подрыва в Ракке и завербовали десять молодых людей в отряды самообороны, в Дейр-эз-Зоре совершили рейд в городской больнице.

Международная коалиция: разогнали с применением слезоточивого газа демонстрантов у посольства США в Багдаде.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в минировании двух автомобилей сирийской армии в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Антиправительственная группировка «Сарая Касиюн», действующая в Дамаске, опубликовала официальное заявление, в котором взяла ответственность за нападение на КПП сирийской армии в районе поселка Каламун к западу от города Дамаск. Как сообщает агентство Step News, в результате нападения, организованного небольшой группой боевиков, были застрелены четыре члена Сирийской арабской армии (САА). Фракция «Сарая Касиюн» также выступала ранее организатором антиправительственных демонстраций в Дамаске. Также боевики признали, что ими был совершен ряд нападений на представителей официальной власти и членов сирийской армии.

Провинция Латакия

Ночью боевики альянса «Тахрир аш-Шам» и аффилированных группировок открыли огонь из реактивных систем ведения залпового огня по позициям Сирийской арабской армии (САА) и попытались также обстрелять базу ВКС РФ «Хмеймим». Как сообщает новостное агентство Step News, системам противовоздушной обороны авибазы удалось нейтрализовать все снаряды на подлете, несколько приземлились в окрестностях, не причинив вреда. База работает в штатном режиме. По выявленным позициям джихадистов отработала авиация ВКС РФ, нанеся точечные удары по укрепленным огневым точкам.

Провинция Дейр-эз-Зор

Агентство MNews 23 сообщает, что два взрыва прогремело в Дейр-эз-Зоре. Неизвестными были установлены самодельные бомбы на бронированные автомобили сирийской армии – оба были уничтожены. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение, но под подозрением террористы «Исламского государства»1, действующие в составе спящих ячеек на востоке Сирии.

В поселке Абу-Хамам прогремел мощный взрыв на рыночной площади. Как сообщает агентство Deir Ezzor, бомба была установлена в автомобиле, припаркованном рядом с контрольно-пропускным пунктом курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) и их штаб-квартирой. Пострадали двое детей и одна женщина.

Источник также сообщил, что в перестрелке между неизвестной группой боевиков и патруля «Демократических сил» в поселке Аль-Джатхри, были ранены два гражданских. Во второй половине дня боевики SDF совершили рейд на медицинский госпиталь в населенном пункте Аль-Касра на западе провинции. Причины, по которой боевики задержали медицинский персонал, не приводятся.

Провинция Идлиб

Ночью отмечались боестолкновения между боевиками «Тахрир аш-Шам» и союзных им группировок с правительственной армией на юге провинции. Как сообщает медиаресурс Aleppo AMC, артиллерийские установки сирийской армии вели утром обстрел позиций радикалов в районе города Джиср-аш-Шугур, а также у поселений Наджия и Бдама, которые в настоящее время оккупированы отрядами радикалов.

У Кафр-Набеля и Хан-Шейхуна сирийские военнослужащие открыли огонь из ракетных установок по укрепрайонам и автомобилям радикалов, как передает новостной медиаресурс Masar Press Net. Под ударом также оказались позиции боевиков в районе поселения Хан-ас-Субуль.

ВКС РФ совершили боевой вылет на юг провинции и нанесли точечные удары по опорным пунктам радикалов в окрестностях города Маарет-ан-Нуман, а также в районе поселков Аль-Джад, Азизия и Аль-Расыф. Самолеты также работали над позициями боевиков альянса в долине Аль-Габ, где радикалы обстреляли военный лагерь САА.

Провинция Ракка

Как сообщает новостное агентство Masar Press Net, на рынке в поселке Сулук был взорван мотоцикл. Погибли три мирных жителя, который находились в момент детонации поблизости, четверо поступили в городскую больницу с осколочными ранениями. Агентство SANA сообщает, что в установке бомбы подозревают курдских радикалов «Демократических сил Сирии» (SDF). Ранее поселок входит в их зону контроля, пока в ходе операции турецкой армии и союзного ополчения «Источник мира», их не оттеснили от сирийско-турецкой границы, вынудив отступить вглубь провинции.

Новостное агентство Alk Habour передало, что в деревни Аль-Карам боевики SDF провели кампании по набору новобранцев в ряды отрядов самообороны. Как передает источник, боевики насильно завербовали десять молодых, после чего вывезли их в неизвестном направлении.

Провинция Хама

На севере провинции радикалы также совершали провокации против правительственной армии. Местные сообщали о звуках стрельбы из артиллерии и ракетных установок, в районе поселений Майдан-Газаль и Маар-Хатат, где в настоящее время укрываются отряды джихадистов, отступившие с юга Идлиба под натиском сирийской армии. Как сообщает РИА Новости, утром радикалы нанесли прямые удары ракетными снарядами по мирным поселениям, а так же по линиям обороны правительственных сил. В результате обстрела скончался один офицер сирийской армии, несколько солдат получили ранения. Правительственная армия открыла ответный огонь по укрепрайонам джихадистов. Радикалы также обстреляли ракетными снарядами лагерь САА Джурин и окрестности города Скальбия.

Провинция Хасака

Как передает портал Anha News, в районе города Тель-Тамр отряды турецкой армии столкнулась с группой курдских радикалов. Стороны обменялись ракетными ударами. Курдские радикалы были вынуждены отступить к поселению Умм-аль-Хайр, где по ним нанесли удар из артиллерии. В район столкновения направлен беспилотник ВВС Турции, чтобы координировать действия отрядов армии. По информации ресурса, отряд SDF совершил вылазку в район контроля протурецкого ополчения после того как там прошел конвой военной полиции, который патрулирует данные территории.

Ирак

США заявили, что в ближайшее время в Ирак прибудет еще 750 военнослужащих в связи с нападением на американское посольство в Багдаде. Об этом говорится в размещенном в Twitter сообщении главы Пентагона Марка Эспера, как передает ТАСС.

Массовый протест перед посольством в Багдаде начался 31 декабря после атаки ВВС США на лагерь ливанского ополчения «Хезболла» в пограничном с Сирией городе Аль-Каим, в результате которого 50 бойцов были ранены и 25 погибли. Как сообщает медиаресурс Al Arabia, охрана посольства применила против демонстрантов гранаты со слезоточивым газом, было сделано несколько предупредительных выстрелов в воздух. По неподтвержденным данным, газ применили после того, как протестующие попытались поджечь крышу здания посольства.

1 Организация запрещена на территории РФ.