Семья попала под колеса иномарки в Волгоградской области

Волгоград, 1 января. В Волгоградской области мужчина, женщина и 12-летний мальчик попали под колеса Volkswagen Polo. По информации местной полиции, в результате ДТП взрослые погибли, ребенок доставлен в больницу.

Авария произошла в 18.00 по московскому времени около поселка Госпитомник в Среднеахтубинском районе. Известно, что в момент аварии родители вместе с ребенком перебегали дорогу в неположенном месте, в 800 метрах от пешеходного перехода. 32-летняя женщина погибла на месте, 34-летний мужчина скончался на руках медиков в скорой помощи, ребенок доставлен в больницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД.

Установлено, что водитель Volkswagen был трезв. Он утверждает, что его ослепила машина, двигавшаяся навстречу. Подробности происшествия выясняет следственная группа.

Напомним, ранее на трассе в Балашовском районе Саратовской области перевернулся микроавтобус. В результате ДТП пострадали два человека, они госпитализированы, сообщала «Газета.ru».