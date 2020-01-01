Милонов обвинил римского папу Франциска I в неполном служебном соответствии

Папа римский Франциск I, ударивший по руке схватившую его в процессе общения с верующими 31 декабря на площади Святого Петра в Ватикане прихожанку, в первый день нового года принес ей извинения. Понтифик заявил, что потерял терпение и показал своим поступком «ужасный пример». Однако того, что случилось, не обернуть вспять — в интервью Федеральному агентству новостей депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что минута слабости, которую позволил себе понтифик, показала его истинное лицо.

«С одной стороны, понять его можно: некоторые прихожанки в католическом мире — да и не только в нем, скажем честно — ведут себя чрезвычайно вызывающе. Но при этом мы смогли увидеть, что все это напускное смирение и социализм, которые папа Франциск на себя примеряет — публично отказывается от дорогого автомобиля и так далее — является не более чем пиаром, нацеленным на то, чтобы католическая церковь снискала себе авторитет в качестве гуманитарного института», — уверен парламентарий.

По его словам, как бы не повела себя прихожанка, понтифик ни в коем случае не мог бить ее, даже в случае прямого нападения — для этого у римских пап есть одна из самых лучших служб безопасности мира, Швейцарская гвардия.

«Она в десятки, в сотни раз больше, чем те люди, которые обеспечивают безопасность предстоятеля русской православной церкви, — рассказал собеседник ФАН. — Однако прозападные СМИ обвиняют именно нашего патриарха, что у него там есть два-три охранника. У Франциска есть целая армия, которая должна была следить за порядком, а он сам распустил руки».

По словам Милонова, даже публично принесенные извинения не в состоянии искупить тот репутационный ущерб, который понес глава католической церкви.

«Конечно же, он не лупил ее, преисполнившись злобы, — считает депутат. — Но я даже не могу себе представить, чтобы в такой ситуации так себя повел наш патриарх. Его, конечно, тоже постоянно хватают за одежду разные люди, возможно, некоторые из них даже с психическими отклонениями, однако не было еще ни одного случая, чтобы он кого-то ударил — хотя, повторюсь, западные СМИ тотчас же раздули из этого новость мирового масштаба».

Для предстоятеля Русской православной церкви, подчеркнул Милонов, низкий поступок римского понтифика не был бы возможен в принципе.