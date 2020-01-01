Пользователи Сети высмеяли новогоднее телепоздравление Порошенко

Киев, 1 января. Пользователи Сети активно обсуждают новогоднее обращение бывшего президента Украины Петра Порошенко к жителям страны. Поздравление экс-лидера с Новым годом показали два украинских телеканала: «Пятый» и «Прямой».

Большинство пользователей интернета высмеяло стремление Порошенко повторить сугубо президентский ритуал.

«Кто-нибудь скажите ему, что он уже не президент... поздно пить боржоми», «Не успокаивается! Когда за ним уже придут? Когда начнутся посадки воров? Кинокомедия! Сейчас Порошенко выглядит как комик!», «Мне кажется когда Порох поймет что уже не быть ему никогда президентом, он пойдет в патриархи», — так отреагировали на появление ролика в Сети.

Напомним, год назад аналогичный поступок совершил нынешний президент Украины Владимир Зеленский, который в ночь на 1 января 2019 года поздравил украинцев с Новым годом и впервые заявил о желании баллотироваться.

В середине декабря Государственное бюро расследований Украины сообщило о 15 уголовных делах, в которых фигурантом является бывший президент Украины Петр Порошенко. По каждому из дел ведутся десятки следственных мероприятий. Несмотря на сложность производств, их ведут всего семь следователей. Одно из дел возбуждено в отношении Порошенко по факту его возможной государственной измены во время подписания Минских соглашений.