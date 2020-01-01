Сирия, 1 января. В Идлиб направленно 200 бойцов подкрепления для армии. В Дейр-эз-Зор прибыл американский конвой. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: на юге Идлиба обмениваются ударами с радикалами.

Армия Турции и союзные силы: потеряли на севере Алеппо 7 человек, в Хасаке пресекли попытку курдских боевиков проникнуть за линии обороны.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: в Идлибской зоне деэскалации ведут огонь по позициям правительственной армии из реактивных систем ведения залпового огня.

Курдские вооруженные формирования: взяли на себя ответственность за диверсии на севере Алеппо, в Хасаке обменялись ударами с протурецким ополчением.

Международная коалиция: в Дейр-эз-Зор направили конвой подкрепления для боевиков SDF.

Провинция Алеппо

Курдские радикалы из группировки «Освободительных сил Африна» заявили, что в ходе их вылазок в ночь с 30 на 31 декабря, им удалось ликвидировать в районе города Аль-Баб семь человек из числа протурецкого ополчения. Как сообщает новостной портал Anha News, в ответ протурецкие отряды открыли огонь по опорным пунктам курдских радикалов в районе поселения Шара. В кантоне Африн и прилегающих к нему районах сохраняется активности отдельных отрядов радикалов, которые совершают вылазки с целью дестабилизации ситуации в регионе. Источник передает, что беспилотники турецкой армии в связи с этим совершают регулярные разведывательные операции в воздушном пространстве над кантоном.

Провинция Дейр-эз-Зор

В Дейр-эз-Зор прибыла колонна грузовиков с грузом от международной коалиции для курдских радикалов «Демократических сил Сирии» (SDF). Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), в составе колоны насчитывалось 130 грузовиков, помимо техники для георазведки и бурения, коалиция также поставила курдским боевикам бронированные автомобили и боеприпасы. Конвой прибыл днем, после того как вошел на территорию Сирии через погранпереход Аль-Валид из Иракского Курдистана.

Ранее источник сообщал, что 21 декабря SDF также получили подкрепление в виде более чем ста единиц военной техники и грузовиков с материально-техническим обеспечением.

Провинция Идлиб

Ополчение «Катарджи», лояльного законному правительству САР, отправило около 200 своих бойцов из Дейр-эз-Зора в Идлиб, чтобы поддержать правительственные силы в продолжающихся боях против джихадистских группировок, как сообщает агентство Step News.

Российские сотрудники Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) зафиксировали за последние сутки в САР 10 случаев нарушения режима прекращения огня. Два обстрела зафиксированы в Латакии, на провинции Алеппо и Идлиб пришлось по четыре случая провокаций со стороны радикальных группировок.

Как сообщает медиаресурс Masar Press Net, джихадисты открыли огонь по позициям сирийской армии из реактивных систем ведения залпового огня. Под ударом оказались линии обороны САА у лагеря Джурин, окраины поселков Скальбия, Шатха, Азизия и Ар-Расыф.

Провинция Хасака

Как передает портал Anha News, в районе города Тель-Тамр отряды турецкой армии столкнулась с группой курдских радикалов. Стороны обменялись ракетными ударами. Курдские радикалы были вынуждены отступить к поселению Умм-аль-Хайр, где по ним нанесли удар из артиллерии. В район столкновения направлен беспилотник ВВС Турции, чтобы координировать действия отрядов армии. По информации ресурса, отряд SDF совершил вылазку в район контроля протурецкого ополчения после того как там прошел конвой военной полиции, который патрулирует данные территории.