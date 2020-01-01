Адвокат Фейгин подал на Собчак иск о защите чести и достоинства

Москва, 1 января. Юрист Марк Фейгин подал в Хамовнический суд Москвы иск против телеведущей Ксении Собчак и журналиста Анатолия Шария. Адвокат обвиняет их в оскорблении чести и достоинства и требует выплатить компенсацию в несколько сотен тысяч рублей.

По словам Анатолия Шария, возможно, адвоката оскорбила одна из фраз, которая прозвучала во время интервью журналиста и телеведущей.

«По всей видимости, сейчас имеется в виду момент, когда мы с Ксюшей обсудили его во время интервью, и в процессе прозвучали нелицеприятные слова. И Фейгин скорее жаловаться», – сообщил Шарий журналу StarHit.

По его мнению,он часто судится из-за чужих высказываний. В Литве Фейгин подавал в суд на журналиста из-за того, что Шарий назвал его не адвокатом, а юристом.

Напомним, ранее Собчак похвасталась своим YouTube-каналом с миллионной подпиской, попаданием в ТОП-10 самых цитируемых журналистов и браком с театральным режиссером Константином Богомоловым. Однако блогер Лена Миро не оценила «достижения» журналистки.

Дело в том, что новое шоу телеведущей «Осторожно, Собчак» потерпело полный крах. Последнее YouTube-шоу набрало около шести тысяч «лайков» и восьми тысяч «дизлайков». Как считают эксперты, для Собчак это можно считать очевидным провалом, так как «сомнительные программы» с не самыми популярными героями всегда воспринимались ее аудиторией на «ура».