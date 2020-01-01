Киев, 1 января. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о «кризисных явлениях» в своей работе.

В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, говорится о выявлении нарушений в разных сферах деятельности бюро.

«Установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействия с правоохранительными органами, так и с кадровым и техническим обеспечением», — сообщается в заявлении.

ГБР выступило с предложением «конструктивного обсуждения путей преодоления кризисных явлений, повышения эффективности работы следственных и оперативных подразделений». Кроме того, ведомство рекомендует гражданам сообщать «о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителя бюро, вместо Романа Трубы назначив его главой Ирину Венедиктову.

24 декабря 2019 года Зеленский подписал закон о перезапуске ГБР, который наделил ведомство статусом государственного правоохранительного органа.

В середине декабря бюро сообщило о 15 уголовных делах, в которых фигурирует бывший президент Украины Петр Порошенко. По каждому из дел ведутся десятки следственных мероприятий. Несмотря на сложность производств, их ведут всего семь следователей, рассказал бывший руководитель Госбюро расследований Роман Труба.