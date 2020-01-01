Российские АЭС поставили рекорд по выработке энергии в 2019 году



Москва, 1 января. Российские атомные электростанции в 2019 году побили рекорд по выработке электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Росэнергоатом».

Согласно данным на сайте организации, суммарный показатель за минувший год (при плановом показателе 202,7 млрд киловатт-часов) составил 208,784 млрд киловатт-часов. Лидерами по выработке электроэнергии стали Ростовская, Калининская и Балаковская АЭС.

В концерне добавили, что в настоящее время доля атомной генерации составляет около 19% от всего объема выработки электричества в России. В европейской части РФ доля атомной генерации достигает 40%. Это значит, как уточнили в пресс-службе, что каждая пятая лампочка в России снабжается энергией, произведенной атомными станциями страны.

