Неизвестные сожгли две сотни автомобилей в Страсбурге в новогоднюю ночь



Париж, 1 января. Неизвестные вандалы бурно отпраздновали Новый год в Страсбурге, спалив более 200 автомобилей во французском департаменте Нижний Рейн.

По данным портала France Info, еще 26 машин подожгли в городе Лимож в департаменте Верхняя Вьенна. Но на этом происшествия в первую ночь нового года не заканчиваются.

Так, из-за неправильного обращения с петардами и фейерверками в Париже погиб человек, еще один житель скончался в городе Агно в департаменте Нижний Рейн. Всего по информации местной полиции, из-за пиротехники пострадали 50 человек, из 20 них — дети.

Отметим, что сейчас во Франции продолжаются выступления «желтых жилетов» и противников пенсионной реформы.