Россиянин оплатил операцию маленькой девочке из США

Краснодар, 1 января. Неизвестный житель России полностью оплатил лечение девочки из США в клинике Краснодара. Об этом рассказал директор специализированной клиники лазерной и фотодинамической терапии Андрей Алексуткин.

Медик не раскрыл имя жертвователя, отметив, что это конфиденциальная информация.

«Житель России произвел благотворительный взнос, полностью оплатив лечение Луны», — рассказал Алексуткин.

Напомним, с октября 2019 года краснодарские врачи провели несколько операций шестимесячной американке Луне Феннер. В ходе хирургического вмешательства медикам удалось удалить одну восьмую часть пигментного пятна, которое занимает почти все лицо девочки.

Луна вместе с мамой улетела на родину встречать Новый год, а после праздников они вернутся для продолжения лечения. Врачи планируют провести еще 6-8 операций для удаления новообразования. Полностью лечение займет около полутора лет. Медики отмечают, что опасности перерождения новообразования в злокачественное нет.

Ранее американские врачи не смогли помочь Луне Феннер, сославшись на трудоемкость и дороговизну лечения. Медики из США заявляли о необходимости проведения не менее 80 операций, чтобы удалить пятно.

После первых успешных операций российских хирургов, в краснодарской клинике образовалась целая очередь из иностранных пациентов, в том числе из Бразилии и США.