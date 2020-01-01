«Ростов» разорвал контракт со своим капитаном из Исландии

Ростов-на-Дону, 1 января. Футбольный клуб «Ростов» расторг договор со своим капитаном, исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном. Об этом сообщила пресс-служба желто-синих.

Уточняется, что решение об этом стороны приняли обоюдно. Цвета «Ростова» Сигурдссон защищал с января 2018 года и за это время успел провести в составе команды 53 матча. Капитаном команды он стал в нынешнем сезоне.

Отметим, что исландец играет и за национальную команду своей страны. В составе сборной Исландии он отыграл 94 матча, в его активе пять голов и три результативные передачи.