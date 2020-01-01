Более 75 тысяч пассажиров встретили Новый год в российских поездах

Москва, 1 января. Более 75,5 тысяч пассажиров встретили Новый год в российских поездах дальнего следования.

Всего в последний день прошедшего года поездки на поездах совершили 207 тысяч человек.

Как сообщает «Газета.ру», начальники составов лично поздравили пассажиров с праздником по громкой связи.

Кроме того, отмечается, что до 12 января поезда дальнего следования перевезут более 5 миллионов человек.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что «Российские железные дороги» отменили с 1 января плату за посещение туалетов на вокзалах с поездами дальнего следования.

По информации дирекции вокзалов, свободным стал вход в уборные на 344 железнодорожных вокзалах.

До вступления в силу новых правил услуга на безвозмездной основе предоставлялась на 80 вокзалах. Бесплатно воспользоваться туалетом на остальных вокзалах можно было по билету на поезд, который отправится в течение трех часов, либо прибыл на станцию не более часа назад.