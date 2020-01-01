Полицейский на Урале застрелил пьяного дебошира, напавшего на него с монтировкой

Екатеринбург, 1 января. Уральский полицейский, прибывший на вызов о семейном конфликте, застрелил пьяного дебошира с монтировкой, избившего жену.

Инцидент произошел в Камышлове вечером 31 декабря. По данным регионального главка МВД, в полицию позвонила пострадавшая местная жительница. Женщина попросила о помощи, рассказав, что нетрезвый муж жестоко избил ее. На место происшествия оперативно прибыл сотрудник правоохранительных органов.

Его встретил дебошир, вооруженный монтировкой. Мужчина замахнулся на полицейского. Тогда страж порядка предупредил злоумышленника о том, что выстрелит и сделал предупредительный выстрел, но семейный тиран не остановился. В пресс-службе ведомства добавили, что дебошира экстренно госпитализировали. Но он умер в больнице.

Сейчас по данному факту идет служебная проверка. По предварительным данным, табельное оружие полицейский применил правомерно, пишет РИА Новости.