Глава «Нафтогаза» заявил, что «Северный поток — 2» не запустится из-за санкций США

Киев, 1 января. Российский газопровод «Северный поток — 2» не сможет запуститься в 2020 году, заявил руководитель «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.

По его мнению, работы по укладке труб будут сорваны из-за санкций США. С таким заявлением Коболев выступил в эфире украинского ТВ. Глава «Нафтогаза» при этом заметил, что у него есть информация о том, что у России якобы нет судна, которое необходимо, чтобы достроить «Северный поток — 2». Таким образом, как добавил он, Киев сохранит транзит в большем объеме, чем оговаривается в новом российско-украинском контракте.

Ранее швейцарская компания Allseas выступила с заявлением о том, что не будет возобновлять укладку труб российского газопровода. Ее представители объяснили, что не будут это делать после разъяснений Вашингтона о том, что те компании, которые до 20 января не свернут работы, попадут под санкции.

31 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Allseas не помешает «Северному потоку — 2». Он будет запущен, пусть и с опозданием, и все необходимые мощности для этого есть.

Что касается заявлений Коболева о том, что у РФ нет судна, чтобы достроить газопровод, то 31 декабря глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил журналистам, что «Северный поток — 2» поможет достроить принадлежащий «Газпрому» трубоукладчик «Академик Черский».

Отметим, что санкции США против российского проекта отрицательно оценивают не только в РФ. Так, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что Вашингтон хочет отменить «Северный поток — 2», чтобы поставлять свой газ в Европу, «а вовсе не из-за любви к Украине». В Штатах же уже заявили о том, что ограничения никак не помешают реализовать проект. Такое мнение, в частности, выразил американский журнал Forbes.