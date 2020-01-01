Путин впервые присвоил звание генерала в службе судебных приставов

Москва, 1 января. Президент РФ Владимир Путин присвоил первое звание генерала в службе судебных приставов. Соответствующий указ главы государства опубликован на интернет-портале правовой информации.

Звание генерала получил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.

«Присвоить специальное звание генерал-полковника внутренней службы Аристову Дмитрию Васильевичу», — говорится в приказе президента.

Напомним, 1 января вступил в силу закон «О службе в органах принудительного исполнения РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Согласно документу, служба приставов теперь приравнена по статусу к правоохранительным органам. В ФССП сохраняются гражданские должности, однако теперь сотрудникам службы могут присваивать специальные звания.

Ранее Минюст предложил наделить ФССП правом запрашивать данные о звонках коллекторов, а также получать подробные сведения о кредитных историях россиян, пишет «Газета.ру». Предполагается, что эти меры помогут защитить граждан от недобросовестных взыскателей долгов.