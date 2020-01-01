Сотрудники Sputnik Эстония уволились из-за давления Таллина

Таллин, 1 января. Сотрудники информационного агентства Sputnik Эстония, входящего в структуру МИА «Россия сегодня», уволились из-за давления со стороны правоохранительных органов страны. Об этом сообщается в заявлении руководителя постоянного представительства МИА «Россия сегодня» в Эстонии Елены Черышевой.

Она напомнила, что Департамент полиции и погранохраны вынуждал сотрудников издания уволиться до 1 января 2020 года, в противном случае правоохранители угрожали возбуждением уголовных дел.

«В последние дни прошлого года мы неоднократно обсуждали сложившуюся ситуацию и пришли к выводу, что, несмотря на, мягко говоря, абсурдные требования властей и угрозу, в которую очень не хочется верить, мы не имеем права рисковать судьбами наших людей», — заявила Черышева.

По ее словам, все сотрудники «были вынуждены прекратить трудовые отношения со Sputnik Эстония и МИА «Россия сегодня». Однако сайт издания продолжит свою работу, добавила она.

«На то, чтобы организовать это таким образом, чтобы не жить под постоянным давлением со стороны властей Эстонии, нам потребуется некоторое время. Естественно, мы постараемся восстановить работу максимально быстро», — пояснила Черышева.

Представитель отметила, что издание ведет борьбу за права читателей на информацию.

«С нами можно не соглашаться. Спорить и критиковать. Но главное для нас — это возможность для наших читателей каждый день открывать наш сайт и самим оценивать информацию, комментарии и выводы. Это называется «свобода слова», — заявила она.

По мнению Черышевой, инцидент свидетельствует об отсутствии свободы слова в Эстонии, несмотря на данные «Репортеров без границ», поместивших страну на 11-ю строчку своего рейтинга.