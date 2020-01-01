Депутат Госдумы Шерин предложил поставлять российское ракетное вооружение Ким Чен Ыну

Ситуация на Корейском полуострове вновь накалилась: Сеул вынес предостережение Пхеньяну в связи с обещаниями Высшего руководителя Ким Чен Ына продолжать разработку так называемого стратегического оружия, пока политика США в отношении КНДР будет продолжать оставаться враждебной. Однако острой реакции на то, что происходит у восточных границ России, от Сергея Шойгу и возглавляемого им Министерства обороны ожидать не стоит. В интервью Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин заявил, что Российская Федерация в данной ситуации, скорее всего, ограничится призывами к миру.

«Но, думаю, что Пхеньян будет продолжать заниматься тем, чем он занимается сейчас, — заметил депутат. — Зачем Ким Чен Ыну сворачивать свои программы по вооружению? Они ему очень нужны как минимум по следующим причинам: во-первых, таким образом он поддерживает авторитет режима в глазах своего народа, во-вторых, имеет определенный козырь в диалоге с США, ну и в-третьих, это реализует свой инстинкт самосохранения».

По словам парламентария, России следует поддерживать северокорейского лидера в его начинаниях, поскольку сейчас КНДР является мощным противовесом против Японии, поддерживаемой США в ее территориальных притязаниях по отношению к РФ.

«Корейцы с японцами никогда на одной стороне не выступят, — уверен собеседник ФАН. — Потому что те их за всю многовековую историю даже за людей не считали. Еще средневековые самураи не успевали мечи в ножны засовывать — рубили и рубили головы корейцам. Вообще японцы столько их поубивали, особенно во Вторую мировую войну, что можно однозначно констатировать: Пхеньян сейчас лучший наш союзник в дальневосточном регионе».

По словам депутата, отношение Соединенных Штатов к нам будет ухудшаться вне зависимости от того, будем мы дружить с Северной Кореей или нет.

«Поэтому если уж нас и определили в некую «ось зла» в один ряд с такими странами, как Иран и КНДР, то почему бы нам действительно не объединить с ними усилия и не показать всему миру, что мы имеем право на уважение и хотим, чтобы с нами считались. США, к сожалению, понимают только язык силы — по-хорошему они ни с кем не хотят общаться. И все это безобразие со вмешательством во внутренние дела других стран будет продолжаться, пока мир снова не станет биполярным, и кто-то не укажет американцам их место», — уверен Шерин.

По его словам, неплохие попытки сделать это предпринимает Российская Федерация, Иран, Китай, Турция и та же КНДР.

«Для нас сейчас Северная Корея на Дальнем Востоке — это то же самое, что на Ближнем — для США Израиль. Предлагаю рассматривать это так. А почему бы и нет? Зачем нам самим пытаться что-то доказывать там японцам, когда можно просто-напросто продать в рассрочку современное ракетное вооружение Ким Чен Ыну и вообще придать ему уверенности своей всесторонней поддержкой? Чего он там мучается, деньги тратит на какие-то разработки — они уже все давно есть. Вот я представляю, как американцы с японцами будут себя чувствовать!», — выступил с предложением собеседник ФАН.

Парламентарий уверен: раз США позволяют себе вести «неприятные игры с Украиной», то и России нечего стесняться в этом вопросе и, в свою очередь, «поиграться с ними» через Северную Корею.