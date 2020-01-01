«Челси» хочет подписать Чалова в ближайшее трансферное окно

Москва, 1 января. Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов заинтересовал лондонский клуб «Челси».

По данным британского таблоида Daily Express, «Челси» может подписать российского форварда в ближайшее трансферное окно. Британцы готовы отдать за 21-летнего спортсмена 20 млн фунтов стерлингов (23,6 млн евро). Отмечается, что на игрока ЦСКА претендует еще один клуб из Великобритании «Брайтон» (Brighton & Hove Albion).

В этом сезоне Чалов в составе армейцев принял участие в 27 матчах во всех турнирах, стал автором шести голов и оформил пять передач. По итогам прошлого сезона его признали лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги. Тогда в его копилке было 15 голов в 30 матчах.

Минувшим летом интерес к Чалову проявляла еще одна команда Английской премьер-лиги «Кристал Пэлас», но ЦСКА отвергли предложение лондонцев. Те предлагали за Федора 27 млн евро.