Москва, 1 января. Американский стриминговый сервис Netflix составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2019 года. Платформа представила отдельные списки для разных стран.

При составлении рейтинга подсчитывались аккаунты, с которых смотрели фильм, сериал или аниме хотя бы две минуты в течение 28 дней после релиза. Для проектов, с момента публикации которых еще не прошло четырех недель на момент анализа, использовались прогнозы на основе первоначальной статистики.

В США самыми популярными фильмами стали «Загадочное убийство», «Шестеро вне закона», а также сиквел мультфильма «Суперсемейка». В топ-3 сериалов в Соединенных Штатах вошли «Очень странные дела», «Ведьмак» и «Академия «Амбрелла».

В Великобритании среди всех релизов Netflix в 2019 году больше всего пользовались популярностью «Исчезновение Мэдлин Макканн», «Шестеро вне закона» и «Загадочное убийство». Среди сериалов британцы чаще всего проявляли интерес к «Ведьмаку», «Жизни после смерти» и «Очень странным делам».

Во Франции самыми популярными сериалами оказались «Бумажный дом», «Ведьмак» и «Половое воспитание». Те же сериалы вошли в топ-3 от Netflix в Германии.

Для Японии аналитики сервиса составили отдельный рейтинг аниме. В первую тройку попали «Ультрамен», «Евангелион» и One-Punch Man.

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