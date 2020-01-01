Сирия, 1 января. Четверо военнослужащих убиты боевиками в Дамаске. Сирийская армия отвечает джихадистам в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Идлибе ведут огонь по опорным пунктам боевиков, в Дамаске потеряли четверых солдат при нападении.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: на юге Идлиба обмениваются ударами с подразделениями сирийской армии.

Курдские вооруженные формирования: подозреваются в организации подрыва бомбы в центре поселка в Ракке, в Дейр-эз-Зоре насильно завербовали десять жителей поселка в отряды самообороны и совершили рейд на городскую больницу.

Провинция Дамаск

Антиправительственная группировка «Сарая Касиюн», действующая в Дамаске, опубликовала официальное заявление, в котором взяла ответственность за нападение на контроль-пропускной пункт сирийской армии в районе поселка Каламун к западу от города Дамаск. Как сообщает агентство Step News, в результате нападения , организованное небольшой группой боевиков, были застрелены три члена Сирийской арабской армии (САА). Их оружие боевики присвоили себе, как и найденное на блокпосту оборудование.

Фракция «Сарая Касиюн» также выступала ранее организатором антиправительственных демонстраций в Дамаске. Также боевики признали, что ими был совершен ряд нападений на представителей официальной власти и членов сирийской армии.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщает, что члены «Демократических сил Сирии» (SDF) совершили рейд на медицинский госпиталь в населенном пункте Аль-Касра на западе провинции. Причины, по которой боевики задержали медицинский персонал, не приводятся.

Источник также сообщил, что на востоке провинции в результате перестрелки неизвестной группы боевиков, предположительно из числа «Исламского государства»1, и патруля «Демократических сил», огнестрельное ранение получили несовершеннолетний ребенок и один взрослый, которые оказались поблизости. Инцидент произошел в поселке Аль-Джатхри.

Провинция Идлиб

В южной части провинции силы Сирийской арабской армии (САА) продолжают отвечать на провокацию со стороны радикалов «Тахрир аш-Шам» и боевиков «вооруженной оппозиции». Как передает агентство Step News, подразделение САА, дислоцирующееся у поселка Абу-Духур, обстреляло ракетными снарядами окрестности поселка Сармин, где расположены укрепрайоны радикалов. Отряды САА также открыли огонь по линиям обороны радикалов, которые скрываются в окрестностях поселения Кансафра и у города Кафр-Увейд. Информация о потерях джихадистов пока уточняется.

Конвой из 53 грузовиков с гуманитарной помощью ООН проследовали через КПП «Джилвегез» на турецко-сирийской границе в Идлиб, как сообщает агентство Anadolu. Груз гуманитарной помощи будет в дальнейшем распределен между жителями наиболее пострадавших при боевых действиях поселков и городов провинции.

Провинция Ракка

Поступает новая информация о происшествие в городе Сулук, где на рынке взорвался заминированный автомобиль. Как сообщает агентство SANA, при взрыве погибли три мирных жителя, который находились в момент детонации поблизости, еще четверо поступили в городскую больницу с осколочными ранениями. Агентство SANA сообщает, что в установке бомбы подозревают курдских радикалов «Демократических сил Сирии» (SDF). Ранее поселок входит в их зону контроля, пока в ходе операции турецкой армии и союзного ополчения «Источник мира», их не оттеснили от сирийско-турецкой границы, вынудив отступить вглубь провинции.

Новостное агентство Alk Habour сообщает, что в поселка Аль-Карам боевики SDF провели кампании по набору новобранцев в ряды отрядов самообороны. Как передает источник, боевики насильно завербовали десять молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет для прохождения курса подготовки в их лагере, после чего вывезли задержанных в неизвестном направлении.

1 Организация запрещена на территории РФ.