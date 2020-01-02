Сирия новости 2 января 07.00: курдские террористы избили врачей в госпитале Аль-Касры, США укрепляют посольство в Багдаде

Сирия, 2 января. Боевики SDF избили персонал госпиталя в Аль-Касре, США ввели войска на территорию посольства в Багдаде, танк подбит на юге Идлиба. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): продолжает наступление на позиции террористов в Идлибе.

Армия Турции и протурецкие силы: разыскивают двух мужчин по подозрению в организации теракта в Ракке, обстреляли курдских боевиков на севере Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: заявили об уничтожении танка САА в Идлибе.

Курдские вооруженные формирования: столкнулись с протестами в провинции Дейр-эз-Зор.

Международная коалиция: ввела около 600 военнослужащих на территорию посольства США в Багдаде.

Провинция Алеппо

Турецкая артиллерия нанесла удары по местам скопления курдских боевиков в районе города Азаз в Алеппо. Как сообщает агентство Step News, под ударом оказались районы города Мараназ и военная авиабаза «Менаг». Ранее курдские источники заявили о нескольких успешных диверсионных операциях против турецких сил в районе Азаза.

Провинция Дейр-эз-Зор

Жители города Аль-Касра в провинции Дейр-эз-Зор вышли на массовые демонстрации в знак протеста против действий курдских боевиков из проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF), сообщает агентство Al Khabour. Как сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), незадолго до этого боевики SDF ворвались в госпиталь Аль-Касры и избили докторов, сестер и медбратьев. Причины налета на данный момент неизвестны.

Руководство госпиталя в знак протеста объявило о прекращении работы, госпиталь закрыт. Местные жители вышли на массовую демонстрацию и заблокировали ряд автомагистралей. Они потребовали найти и привлечь к ответственности боевиков SDF, учинивших побоище в госпитале. Как отмечает телеканал Halab Today, за ходом протестов наблюдают силы проамериканского «военного совета» Дейр-эз-Зора.

Следует отметить, что гуманитарная ситуация на левом берегу Евфрата очень тяжелая: прекращение работы даже одного госпиталя может катастрофически сказаться на доступности здравоохранения в регионе.

Провинция Идлиб

На юго-востоке провинции Идлиб продолжаются столкновения между САА и террористами радикальных джихадистских группировок.

Медиаисточники, связанные с боевиками террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», заявили об уничтожении танка правительственных сил на юге Идлиба. Об этом сообщает новостной источник в Twitter (@AleppoAMC), точное место атаки не называется.

Провинция Ракка

Агентство Baladi News объявило, что силы безопасности протурецких формирований в провинции Ракка смогли определить подозреваемых в организации произошедшего 1 января теракта с заминированным автомобилем в городе Сулук. В розыске — двое мужчин, которые были ранее замечены на контрольно-пропускном пункте «Набаа ас-Салам» на автомобиле, который предположительно был использован для теракта.

Напомним, после отвода курдских вооруженных формирований из зоны операции «Источник мира» на севере Сирии не прекращается террористическая активность. Предположительно, за ней стоят радикальные ячейки курдских группировок, связанных с террористами РПК.

Ирак

По сообщениям, на территорию американского посольства в «зеленой зоне» Багдада прибыли почти 600 военных из корпуса морской пехоты США. Об этом сообщает новостной источник в Twitter (@BabakTaghvaee). Ранее стало известно, что из Кувейта в срочном порядке переброшено 750 американских военных из сил быстрого реагирования.

Незадолго до прибытия американских войск, протестующие и члены шиитских формирований сняли осаду с посольства США и покинули территорию. Как сообщает источник в Twitter (@AuroraIntel), процесс отвода протестующих и членов «Катаиб Хезболла» и «Хашд аш-Шааби» проходил под личным контролем министра внутренних дел Ирака Адиля Абдул-Махди (принадлежит к шиитскому движению Верховный исламский совет Ирака).