Москва, 1 января. Правила обращения с животными изменились в России с 1 января 2020 года. Сообщение об этом опубликовано на сайте Госдумы.

Теперь владельцы потенциально опасных пород собак должны обязательно надевать своим питомцам на прогулку намордник и поводок, а гулять можно будет только на огороженной территории. Под запрет попали контактные зоопарки. Правда, есть исключения при наличии «недоступной для людей зоны с укрытиями, куда животным должен быть обеспечен постоянный беспрепятственный доступ».

Тем животных, которые участвуют в культурно-зрелищных мероприятиях, запрещается давать лекарства, способные причинить им вред. Запрещается держать дома диких животных. В противном случае, питомцев конфискуют и вернут в естественную среду обитания.

Что касается бездомных животных, то их разрешается отлавливать только для стерилизации или вакцинации, но после этого их обязательно нужно вернуть в прежнее место обитания, причем с неснимаемой меткой. Отлов и выпуск нужно будет снимать на видео. Уточняется также, что после отлова животных нужно передать в приют. Владельцам таких организаций запрещается умерщвлять животных без указания ветеринара.

