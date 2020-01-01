Новые законы с 1 января — что изменится в жизни россиян? События дня. ФАН-ТВ

У всех россиян новый год уже по традиции связан с новыми планами и надеждами. Не в последнюю очередь благодаря новым законам, целый список которых вступил в силу сегодня, с 1 января. Детские пособия, налоговые льготы и режимы, электронные «трудовые», но обо всем по порядку.

Так, в социальной сфере поправки коснулись минимального размера оплаты труда (МРОТ). С началом года он вырос до 12 130 рублей, что на 7,5% больше прежних показателей. Кроме того, для неработающих граждан, а именно для пенсионеров, с 1 января проводится индексация на 6,6%.

По планам Пенсионного фонда России (ПФР), страховые выплаты в среднем должны вырасти до 16 500 рублей. Кстати, те, кому еще только предстоит «набивать» рабочий стаж, теперь смогут воспользоваться новой трудовой книжкой. В течение 2020 года гражданам при оформлении на работу предложат не бумажную, а электронную версию документа. Ожидается, что в дальнейшем россияне уже целиком перейдут на цифровой вариант.

Ну, а для тех, кто находится в теневом секторе экономики, то есть для самозанятых, вступает в силу особый налоговый режим. Ставка для «неоформленных» работников составит от 4% до 6%. Впрочем, пока власти ждут от граждан добровольного участия в этой системе — попасть в нее можно через мобильное приложение. Но пока лишь в 23 регионах: Санкт-Петербурге, Москве, а также Воронежской, Нижегородской и других областях.

Вместе с тем другие налоговые поправки коснулись родителей. Их доходы, полученные в связи с рождением ребенка, освободят от НДФЛ. Еще одним подспорьем для отцов и матерей должны стать новые детские пособия. В том случае, если среднедушевой доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов, она сможет рассчитывать на ежемесячную поддержку порядка 12 000 рублей на первого и второго ребенка.

До тех пор, пока им не исполнится три года. К слову, не обошлось без новшеств и в потребительской сфере. В частности, для курильщиков и любителей выпить. Ведь с 1 января растут акцизы на пиво, вино, сигареты и ряд других подобных товаров. Ну, а если закупаться вы привыкли в зарубежных интернет-магазинах, то следует иметь в виду: для них порог беспошлинного ввоза теперь снижен до 200 евро за посылку. В ином случае придется заплатить 15% от ее стоимости. Это соответствует новым правилам, которые приняли все страны ЕАЭС, в том числе и Россия. Самовывоз в такой ситуации, конечно, вряд ли поможет, но повод для радости у автомобилистов все равно есть.

Теперь получить свидетельство о регистрации машины и ее номер можно не в ГИБДД, а непосредственно в автосалоне. Только учтите, что если вы, например, ту же машину или вообще что-либо покупаете в кредит, то проценты и штрафы по нему больше не смогут превысить сумму более чем в полтора раза.