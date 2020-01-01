«Россия-1» покажет комедию «Одесский пароход» 1 января

Москва, 1 января. Телеканал «Россия-1» покажет комедию «Одесский пароход» в первый день 2020 года. Фильм снят по мотивам миниатюр писателя-сатирика Михаила Жванецкого.

Действие кинокартины происходит в Одессе 1970-х годов. Герои комедии попадают в различные авантюры и забавные приключения, сохраняя позитивное настроение. Премьера состоится в 18.30.

Режиссером фильма выступил Сергей Урсуляк, работавший над сериалом «Ликвидация», а также кинокартинами «Тихий Дон» и «Ненастье». «Одесский пароход» стал первой экранизацией произведений Жванецкого. Сам сатирик тоже появится на экране.

«Это получилось гораздо грандиознее, чем я думал, я втянулся. Играю роль автора, рассказчика собственных историй», — поделился писатель.

Кроме того, роли в фильме исполнили Светлана Крючкова, Ирина Муравьева, Чулпан Хаматова, Нина Усатова, Сергей Гармаш, Владимир Машков и другие звезды.