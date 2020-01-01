«Нафтогаз» окончательно отделился от газотранспортной системы Украины

Киев, 1 января. «Нафтогаз Украины» окончательно отделил от своих структур оператора газотранспортной системы (ГТС) страны. Об этом рассказал глава украинской компании Андрей Коболев.

Коболев написал в своем Facebook, что процесс анбандлинга, то есть отделения, оператора ГТС завершен.

«Сегодня завершился анбандлинг, независимый оператор газотранспортной системы полностью отделен от группы «Нафтогаз» и начал автономную работу — транспортировку природного газа для потребителей Украины и ЕС», — пояснил глава «Нафтогаза».

Таким образом, компания перестала быть бенефициаром оператора ГТС, но при этом теперь является его клиентом. Киев выполнил условия Третьего энергопакета ЕС, подчеркнул Коболев.

Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил о начале работы предприятия.

Согласно договоренностям с ЕС, Киев обязался выделить из структуры «Нафтогаза» деятельность по транспортировке, добыче и хранению газа в независимые компании.