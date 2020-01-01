Главные новости 1 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 1 января.

Обращение Порошенко записал вместе с женой Мариной. В нем он напомнил о пути в ЕС, НАТО, армии и языке. Два телеканала показали новогоднее поздравление Порошенко вместо речи Зеленского.

Анастасия Заворотнюк в своем Instagram поблагодарила неравнодушных жителей России за их поддержку, молитвы и душевное тепло. Заворотнюк поблагодарила всех жителей России за поддержку и молитвы.

Владимир Путин поздравил россиян в новогоднем обращении. РФ и Белоруссия договорились по газу. США отправят 750 военных на Ближний Восток вслед за протестами у посольства в Ираке. Китай и США подпишут первую часть торговой сделки 15 января. Россия встретила Новый 2020 год. События дня. ФАН-ТВ.

Актуализированные критерии предусматривают систему оценки степени выраженности стойких нарушений функций организма человека. Новые нормы установления инвалидности начали действовать в России.

Поздравьте друзей с Новым 2020 годом забавными стихами. Прикольные поздравления для SMS в стихах с Новым 2020 годом Крысы.

Юрий Лоза прокомментировал слова музыкального критика Сергея Соседова, высказавшегося против выступлений Аллы Пугачевой. Лоза ответил на слова Соседова, высказавшегося против выступлений Пугачевой.

Главный российский телеканал начал год с песни украинской певицы «Сердце ты мое». Первую песню в 2020 году на Первом канале исполнила София Ротару.

Пенсии неработающих пенсионеров выросли в России с 1 января 2020 года. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда РФ. Пенсии в России выросли с 1 января 2020 года.

ОГТСУ начал работу в соответствии с новыми российско-украинскими соглашениями и уже транзитирует газ в Европу. Глава «Оператора ГТС Украины» сообщил о первых поставках газа в Европу.

Россиянам разрешается бесплатно рыбачить в личных целях и заниматься такой деятельностью в рамках спортивных мероприятий. Закон о любительской рыбалке вступил в силу в России.