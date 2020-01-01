Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей

Москва, 1 января. Миллиард рублей впервые в истории России выиграл в новогоднюю лотерею «Столото» житель Москвы. Свой купон счастливчик купил всего за сто рублей.

В пресс-службе «Столото» рассказали, что праздничный тираж состоялся 1 января, в нем приняли участие более 53 млн 614 тыс. 853 лотерейных билетов. Имя победителя еще неизвестно, пока что он не выходил на связь с организаторами лотереи.

Как отмечает «Газета.ру», в конце декабря стало известно о крупном мошенничестве в США, где отец и дочь врали о выигрышах в лотереях, чтобы получать от правительства налоговые вычеты за якобы выигранные деньги. Регистрировать поддельные декларации родственники начали в 2015 году и смогли получить от налогового управления 3,4 млн долларов. Теперь им грозит более 20 лет тюрьмы.