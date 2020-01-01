Собчак показала свою маму Людмилу Нарусову в образе босоногой снегурочки в Новый год

Москва, 1 января. Телеведущая Ксения Собчак показала свою мать, сенатора Людмилу Нарусову в образе босоногой снегурочки. Видео появилось в Instagram журналистки.

На кадрах ролика можно видеть Нарусову без обуви, но зато с кокошником на голове.

«Поздравляем Платона, маму и Костю (новый супруг Собчак, режиссер Константин Богомолов. — Прим. ФАН)! Ты готов принять подарки?» — обращается она к своему внуку.

На фоне можно слышать работающий телевизор, по которому идет советская комедия. В какой обстановке Новый год встречал бывший муж Собчак и отец Платона, актер Максим Виторган неизвестно. Подробностями в соцсетях он не поделился.

Как сообщала ранее «Газета.ру», 31 декабря Константин Богомолов у себя в Instagram поделился подробностями жизни с Собчак. Режиссер признался, что чувствует себя счастливым. По его словам, когда он встречает жену в аэропорту, то готов просто прыгать от счастья, даже если разлука была совсем не долгой.

«И невозможно оторваться. Люблю», — эмоционально написал он.

Свадьба Собчак и Богомолова прошла в сентябре 2019 года в Москве и была скандальной из-за езды на катафалке и бутафорского торта. У бывшего мужа Ксении тоже есть новая возлюбленная, но пока они не оформляли отношения официально.