Новые цены на газ начали действовать на Украине

Киев, 1 января. Новые цены на газ, гарантированная и рыночная, начали действовать на Украине с 1 января.

Накануне правительство Украины согласовало программу, предусматривающую гарантированную цену на голубое топливо. Согласно документу, население будет платить 8 гривен за кубометр газа, что составляет 0,33 доллара.

Таким образом, у жителей Украины есть на выбор два варианта: либо платить за газ по гарантированной цене, которая будет действовать до конца квартала, либо по рыночной.

«Нафтогаз Украины» определил страховую цену голубого топлива в размере 284 долларов за тысячу кубометров с НДС. В эту стоимость не включены расходы за транспортировку газа.

Ранее «Нафтогаз» повысил цену на газ для населения на 14,7%, стоимость составила 4,899 гривен за тысячу кубометров, то есть около 200 долларов, без учета НДС и транспортных расходов.

Министр энергетики Украины пообещал, что цена на газ в I квартале 2020 года снизится на 7% по сравнению с 2019 годом.