Водянова рассказала о предстоящем замужестве

Москва, 1 января. Известная супермодель Наталья Водянова сообщила о предстоящей свадьбе с французским миллиардером Антуаном Арно. На скорое замужество она намекнула на своей странице в Instagram.

В социальной сети Водянова опубликовала совместный снимок с Арно.

«Этот год был прекрасным и очень запоминающимся. <…> Не терпится отпраздновать следующий год с нашими любимыми и близкими», — написала модель, сопроводив текст изображением кольца.

Кроме того, подписчики обратили внимание, что и на фотографии на безымянном пальце Водяновой красуется кольцо с камнем.

«Свадебка?» — спросила irinouchka07 в комментариях.

«Да, дорогая», — ответила супермодель.

Некоторые подписчики Водяновой тут же поздравили ее с предстоящим замужеством и пожелали паре прибавления.

«Их любовь друг к другу, уважение, духовная близость вызывают восхищение. Хочется пожелать им и дальше быть счастливыми», — написала ogribovskaya.

«Поздравляю, Наташ! И привет всем курицам, кто злорадствовал на эту тему», — прокомментировала mariashimf.

«Вам нужна еще доченька», — отметила svkalvi.

Наталья Водянова состоит в отношениях с Антуаном Арно с 2011 года. У пары есть два сына — старшему мальчику в наступившем году исполнится шесть лет, а младшему будет четыре года. Кроме того, у Водяновой есть дочь и двое сыновей от бывшего мужа — британского аристократа Джастина Тревора Беркли Портмана.