Колонка Владимира Тулина. На чьей стороне была Дания во Второй мировой войне

В этом году исполняется 80 лет насильственному вступлению Дании во Вторую мировую войну. Федеральное агентство новостей решило развеять множество мифов, связанных с ним и с последующим нахождением (слово «оккупация» тут мало подходит) страны под контролем Третьего Рейха.

Двухчасовая война

Считается, что Дания была захвачена за два часа в результате внезапного нападения немецких войск. Однако немецкое вторжение было ожидаемым. У руководства страны была информация о концентрации немецких войск на границе, были и данные от разведки, в частности от своего военно-морского атташе в Берлине командор-капитана Фритс-Оге Хаммер-Кьельсена. Более того, командующий вооруженными силами генерал-лейтенант Биллем Вайн Приор потребовал увеличить численность армии с 15 до 85 тысяч человек, но парламент отказал ему, чтобы не провоцировать немцев. К тому же и король Кристиан Х, и премьер-министр Торвальд Стаунинг, и министр иностранных дел Петер Мунх были уверены, что Германия не нарушит Договор о ненападении, который был заключен между странами 31 мая 1939 года, а разведданные это английская дезинформация.

Война пришла в Данию, как и в СССР, в 4 часа утра, но не в воскресенье 22 июня 1941 года, а во вторник 9 апреля 1940 года и началась она не вторжением немецких войск через границу, а вторжением немецкого посла Сесиля фон Ренте-Финка в дом министра иностранных дел Петера Мунха. Пока министр просыпался и одевался, прошло еще 20 минут, и в 4.20 он получил немецкий меморандум о вхождении войск Германии на датскую территорию, а причиной этого было «предотвращение англо-французской оккупации страны». В нем также давались обязательства сохранять политическую независимость и территориальную целостность Дании, что было оригинально: нарушив одно обещание, фюрер Германии Адольф Гитлер давал другое.

Границу с Данией немецкие войска пересекли в 5 утра, то есть было время хотя бы привести войска в боевую готовность, но даже это не было сделано. Пункты наблюдения датской ПВО в 5:00 зафиксировали пролет немецкой авиации над границей и сообщили об этом на авиабазу Вэрлозе, но было уже слишком поздно, и там была уничтожена основная часть датской авиации.

А вот ВМФ Дании никаких потерь не понес. Его командующему — вице-адмиралу Ялмару Рехнитцеру позвонил командующий кригсмарине Третьего Рейха гросс-адмирал Эрих Редер и убедил «не оказывать сопротивления, чтобы избежать ненужных потерь». Это спасло немцев от огромных потерь в Копенгагене. В порт датской столицы был отправлен теплоход «Данциг» на котором находился в полном составе 308-й пехотный полк в сопровождении двух сторожевых кораблей. Приплыв туда, немцы к своему ужасу обнаружили, что там находится флагман датского флота броненосец «Нильс Юэль», который мог отправить теплоход на дно одним залпом. Однако никаких выстрелов ни со стороны броненосцев, ни со стороны батарей береговой охраны не последовало. Датские моряки спокойно наблюдали как немецкие солдаты высаживаются на берег в 50 метрах от замка Кастелетт в котором находился штаб датской армии. Немцы молниеносно разоружили караулы и, захватив замок, взяли в плен начальника генерального штаба генерала Герца, министра внутренних дел и британского атташе. После этого поехали на велосипедах к королевскому дворцу Амалиенборг и завязали перестрелку с его охраной.

Там в 6.45 началось совещание. Генерал Приор предлагал королю выехать в расположение воинской части и возглавить сопротивление немцам, а командующий флотом вице-адмирал Рехнитцер сообщил, что он уже отдал приказ не оказывать сопротивления. Министр иностранных дел Мунх предупредил, что немцы угрожают начать бомбардировки Копенгагена, а министр обороны Андерсен заявил: «Мужеством, в котором мы нуждаемся в современной ситуации, является необходимость держать перед глазами жесткие факты и действовать соответственно. Нужно считаться с тем, что ведущаяся уже полтора часа абсолютно неравная борьба подходит к концу. Если видно, что результат уже налицо, то, на мой взгляд, необходимо избежать последующих жертв, и я готов в этой ситуации принять солидарную ответственность за это». Вмешалась и королева Александрина, которая сказала, что видела двух раненых королевских гвардейцев и не желает снова видеть такие ужасные зрелища. Выслушав все это, король Кристиан Х в 7.20 приказал прекратить сопротивление. В этот же день его решение одобрил и парламент.

Впрочем его и так почти не было. За два часа боев у границы с Германией датская сухопутная армия смогла убить только двух немцев: одного в Оберно, а другого в Хадерслев. Повсеместно наблюдалось отступление и сдача в плен. Потери датчан составили по разным данным от 13 до 16 человек убитыми. Интересная деталь: немцы были так уверены, что датчане быстро капитулируют, и все их вооружение достанется им, что прилетевшие в Копенгаген бомбардировщики сбросили не бомбы на военные объекты, а листовки на датском языке с призывом не оказывать сопротивление. Когда по личному приказу Гитлера немецкие парашютисты высадились на остров Маснеде, чтобы захватить находящийся там форт, то, ворвавшись в форт, обнаружили, что он переоборудован в курятник, а за курами ухаживают два безоружных солдата. И все же такой быстрой и легкой победы немцы не ожидали. Они предполагали высадить в Дании еще 198-ю и 214-ю дивизии, но те не успели туда прибыть до капитуляции и их отправили в Норвегию.

Оккупация, которая как будто была

То, что во всех учебниках истории называется оккупацией Дании началось со встреч короля Кристиана Х с начальником штаба немецких войск в Дании генерал-майором Химером 9 и 10 апреля 1940 года. Там король произнес: «Как солдат солдату хочу выразить свое восхищение руководством проведенной Вами военной операцией. Вы, немцы, опять совершили невероятное. Следует признать, это было проделано великолепно!». Мировая история до этого не знала примера, чтобы глава государства восхищался захватом собственной страны. С другой стороны в жизни короля в результате захвата практически ничего не изменилось. Как он был формальным главой государства, так им и остался. По-прежнему ему подчинялась королевская гвардия, численность которой осталась прежней. Кристиан Х написал письмо своему младшему брату, королю Норвегии Хокону VII с советом не оказывать сопротивление немцам, которое там продлилось два месяца, а последовать его примеру.

В самой Дании тоже мало что изменилось. Страной управляло все то же правительство, законы принимали все те же депутаты парламента. В Копенгагене продолжали работать иностранные посольства, кроме британского и французского. Даже самый активный борец с немецким вторжением генерал-лейтенант Биллем Вайн Приор продолжал оставаться командующим датской армии до октября 1941 года. 12 апреля 1940 года он выступил по радио и поблагодарил армию за ее действия три дня назад, заявив: «Никто в армии не нарушил своего долга перед королем и родиной». Правда, датская армия была сокращена до 3100 человек, и у нее забрали зенитки ПВО. Зато других изменений в Дании не произошло, если не считать, конечно, размещения там немецких войск.

Датские законы действовали даже в тех случаях, когда они противоречили немецким. Так, в стране продолжала официально действовать Коммунистическая партия, а местных нацистов иногда наказывали за плохое поведение. Так двоих из них датский суд в декабре 1941 года отправил в тюрьму на три года за попытку поджечь синагогу. Вообще, если то, что в эти годы происходило в Дании считать оккупацией, то тогда и большинство современных стран Европы можно считать находящимися под оккупацией США. Ведь там расположены американские войска, а американские дипломаты вмешиваются во внутренние дела этих стран.

Ту часть датского королевства, которую не захватили нацисты, оккупировали США. В апреле 1941 года их войска вошли в Гренландию. Так как США формально еще даже не участвовали во Второй мировой войне, то чтобы узаконить ввод своих войск на чужую территорию, они подписали договор об этом с послом Дании в США Генриком Кауфманном. То, что он не имел таких полномочий от своего правительства, американцев не смущало. Посла уволили, а Дания разорвала дипломатические отношения с США. В мае 1941 года войска США сменили в Исландии британские войска, захватившие страну за год до этого. Исландию в июне 1944 года отделили от Дании и провозгласили независимым государством. Американские войска на своих базах в Исландии оставались до 2006 года, а в Гренландии находятся до сих пор.

Экономическое положение Дании после вхождения туда немецких войск значительно улучшилось. 268 промышленных предприятий получили немецкие военные заказы. На них производились дизель-моторы для подводных лодок, армейские радиостанции, детали для самолетов, а позже и для ракет Фау-2, огнестрельное оружие, взрывчатка, обувь, обмундирование. На датских заводах строились и ремонтировались немецкие военные корабли. Кроме того, в ноябре 1940 года, договорившись о цене, датское правительство сдало немецкому флоту в аренду до конца войны шесть своих новейших миноносцев типа «Драген». За пять лет Дания поставила Третьему Рейху продукции более, чем на 11 миллиардов датских крон, и в ней появилось 100 новых миллионеров.

50 датских строительных фирм отправили 60 тысяч рабочих на строительство укреплений на Атлантическом побережье Бельгии, Нидерландов, Франции и Норвегии. Датские судовладельцы получили выгодные контракты на перевозку немецких военных грузов. Прежде всего, это была железная руда из нейтральной Швеции, из которой на 30% состоял каждый немецкий снаряд, орудие или танк. Уже в 1941 году датчанами ее было перевезено 670 тысяч тонн. Правда, в течение войны за это заплатили жизнями около 900 моряков датского торгового флота, погибших в результате действий ВМС и ВВС наших союзников.

Крестьяне получили гарантированный рынок сбыта своей продукции. Можно долго перечислять, сколько продовольствия отправила Дания в Третий Рейх, но приведу только одну цифру: если поделить полученное датское продовольствие на нормы выдачи по карточкам в Германии, то получится, что в 1944 году Дания кормила 8,6 млн немцев. Была решена проблема безработицы. В январе 1941 года на работу в немецких шахтах добровольно выехало 25 тысяч датчан, а через год начали работать в Третьем Рейхе еще 125 тысяч.

Конечно, падения уровня жизни в «оккупированной» Дании в условиях мировой войны было не избежать, но упал он (в основном из-за англо-американских бомбардировок) всего на 32 пункта, а в оккупированной Франции на 287 пунктов, в Финляндии — на 167. Даже в не принимавших участия в войне Турции, Испании и Швейцарии он упал только соответственно на 242, 75 и 43 пункта. Лучше, чем Дания войну пережили только США. Там уровень жизни упал всего на 27 пунктов. Жаль, что нет информации о падении уровня жизни на оккупированной территории СССР. Интересно было бы сравнить.

За Данию! За Гитлера!

В обращении к датскому народу в честь нового 1941 года премьер-министр Торвальд Стаунинг сказал: «Дания окажет активное содействие Германии в установлении нового порядка в Европе». И его слова не разошлись с делами. Возглавляемое им датское правительство приняло постановление в соответствии с которым за датскими военнослужащими, решившими продолжить службу в СС, сохраняется их место в армии, а срок службы в СС засчитывается в выслугу лет в датской армии. В результате уже 3 апреля 1941 года в Гамбурге 108 датских военнослужащих присягнули на верность Гитлеру при поступлении на службу в полк СС Nordwest, а еще 216 датчан начали службу в полку Nordland дивизии СС «Викинг».

Узнав о нападении Германии на СССР 22 июня 1941 года, правительство начало решительно превращать Данию в нацистскую страну. В этот же день были арестованы 496 коммунистов и отправлены в специально для этого открытый концлагерь Хорсеред. При этом аресты производило не гестапо, а датская полиция. Да и охрана концлагеря, просуществовавшего до 1945 года, тоже была датская. Членов датского правительства, называвших себя демократами, не смутило то, что это было грубым нарушением датских законов, ведь закон о запрете Коммунистической партии и об уголовной ответственности за членство в ней был принят только 20 августа 1941 года. Тогда арестовали еще 150 коммунистов и отправили в немецкий концлагерь Штуттгоф.

В этот же день, 22 июня 1941 года, датская полиция блокировала советское посольство и отключила там телефонную связь, а через два дня правительство Дании официально объявило, что разрывает дипломатические отношения с СССР. Зато отношения с Третьим Рейхом становились все лучше, и он предоставил Дании возможность разрабатывать природные ресурсы на захваченных территориях СССР и Польши. Для этой цели датское правительство создало Комитет восточных областей. Получается, что одна «оккупированная» страна участвует в оккупации других стран.

30 июня 1941 года правительство Дании одобрило создание Датского добровольческого корпуса в составе войск СС. Его содержание и финансирование осуществлялось из средств датского бюджета, а оружие датские эсэсовцы получили со складов датской армии. Первоначально в него вступило 1270 человек, все офицеры в нем были кадровыми датскими военными. А всего за годы войны в рядах СС на Восточном фронте воевало более 8000 датчан. Еще девять датских летчиков воевало в рядах Люфтваффе.

25 ноября 1941 года Дания официально присоединилась к Антикоминтерновскому пакту, в который входили только союзники Гитлера и марионеточные режимы. Даже петеновская Франция отказалась его подписать. Фактически это означало, что Дания обязуется бороться против СССР.

Обратите внимание: все вышеперечисленное совершили не какие-нибудь марионетки Гитлера типа Квислинга, Недича или Цолакоглу, а законное правительство Дании, утвержденное фолькетингом — парламентом страны, избранным на демократических выборах в марте 1939 года, то есть проведенными не только до вторжения немцев, но и до начала Второй мировой войны. В нем большинство составляли социал-демократы во главе с премьер-министром Торвальдом Стаунингом и ни одного датского нациста там не было. Все это показывает, на чьей стороне была Дания во Второй мировой войне.