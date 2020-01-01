Врач Широков рассказал об опасности бессонных ночей

Москва, 1 января. Врач-ангионевролог, руководитель программы «СТОП-инсульт» Евгений Широков рассказал об опасности бессонных ночей.

Медик отметил, что из-за отказа от сна может произойти срыв суточного ритма и возникнуть проблемы с сосудами. Особенно это актуально для пожилых людей и носителей сердечно-сосудистых заболеваний.

«Количество сосудистых событий — инсульты, инфаркты, приступы стенокардии, гипертонические кризы — в первые после новогодние дни существенно увеличивается», — рассказал медик.

По его словам, отказ от сна вкупе с употреблением алкоголя вдвойне опаснее, поскольку приходится отказываться от приема необходимых лекарств.

Ранее «Газета.ру» сообщала о том, из-за чего развивается бессонница. По данным врачей, расстройство может быть вызвано повышенным содержанием сахара в крови.

Исследователи из США наблюдали за питанием более 30 тыс. женщин в постменопаузе. Девушки на протяжении нескольких лет заполняли специальные дневники.

Как установили ученые, чем больше в их рационе было рафинированных углеводов, особенно сахара, тем чаще у них после менопаузы развивалась бессонница. Женщины, которые употребляли больше овощей и фруктов, страдали от расстройства сна реже.

Отмечается, что такие продукты, как белый хлеб, белый рис, сладкая газировка, приводят к скачку сахара в крови, а значит и могут вызвать бессонницу.