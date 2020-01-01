Папа римский извинился перед женщиной, которую ударил по рукам в Новый год

Рим, 1 января. Папа римский Франциск принес извинения за то, что ударил по руке женщину на площади Святого Петра в Ватикане. Инцидент попал на видео и вызвал широкий резонанс в Сети.

«Терпение — это любовь. Иногда мы теряем терпение, как я вчера. И сегодня я прошу извинения за вчерашний плохой пример», — сказал Франциск во время традиционной проповеди по случаю Нового года.

Как сообщала ранее «Газета.ру», 31 декабря понтифик вышел на площадь Святого Петра, где хотел поприветствовать собравшихся верующих. Люди стояли за ограждениями. Франциск пожимал руки некоторым из них и улыбался. Но внезапно одна паломница бесцеремонно схватила его за правую руку и стала тянуть к себе. Папа был сильно недоволен и с раздражением шлепнул женщину по руке.