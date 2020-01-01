Семеро смелых – ФАН представляет свою подборку достойных звания «Человек года»

Под занавес года подводят итоги и традиционно выбирают самые значимые события и персон, отметившихся в уходящем году. Для оппозиционных изданий самым главным стали московские события и аресты участников беспорядков — так, «Ведомости» предлагают на роль «человека года» активистов Константина Котова, получившего срок в четыре года колонии за участие в митингах, и Егора Жукова — новоявленного колумниста «Эха Москвы» и «Новой газеты», получившего работу после приговора об условном сроке за распространение признанных экстремистскими материалов.

У редакции Федерального агентства новостей есть свое мнение на этот счет. Константин Котов и Егор Жуков, несомненно, герои для своей аудитории, но 2019 год оставил в памяти имена других россиян, совершивших настоящие подвиги, о них мы и предлагаем вспомнить.

Михаил Гадеев — задержал наркобарыг ценой своей жизни

Вечером 21 декабря 28-летний лейтенант полиции Михаил Гадеев с напарником выехали патрулировать в Заводском районе Саратова. На Киевском проезде им показалось подозрительным поведение двух мужчин, полицейские остановились и попросили их документы. В ответ раздался выстрел из пистолета. Раненный в грудь Гадеев сумел вместе с напарником обезоружить преступника и задержать его до приезда другого экипажа. К сожалению, врачи не смогли спасти жизнь лейтенанта, потерявшего много крови.

Позже у задержанных нашли большую партию неизвестного вещества — Следственный комитет подозревает, что в тот роковой вечер они делали закладки. Стрелял в полицейского неоднократно судимый 32-летний Роман Бичев, он находился в федеральном розыске в связи с причастностью к нескольким уголовным делам, сейчас арестован. У Михаила Гадеева остались жена и дочь. Соболезнование семье погибшего выразил губернатор региона Валерий Радаев. Лейтенанта представили к Ордену Мужества посмертно.

За два дня до того, 19 декабря, произошел инцидент в Москве на Лубянке, где одиночка Евгений Манюров открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ возле приемной. Он ранил пятерых человек, включая двух сотрудников — Альберта Слепова и Вельдяна Мухтарова, один погиб на месте, а второй скончался в больнице. Многочисленные видео с места трагедии показывают, что прикрывать людей от пуль бросились не только сотрудники ФСБ, но и одетые в форму патрульных ГИБДД.

Оппозиционеры очень любят смешивать силовиков с грязью, но случаи, подобные саратовскому и московскому, убеждают граждан, что эти люди каждый день готовы отдать свою жизнь за спокойствие и безопасность остальных, поэтому достойны звания героев и уважения общества.

Вячеслав Дорошенко — отбил ребенка у педофила-рецидивиста

Самый юный в подборке — десятиклассник Вячеслав Дорошенко из Иркутска. Парень шел с тренировки 26 ноября, заметил девочку, идущую чуть впереди, а вскоре услышал ее крик и увидел, как ребенка насильно усаживает в машину незнакомец. Не растерявшись, Вячеслав окликнул мужчину — Глеба Сизых, который недалеко прогревал машину.

Вместе они догнали автомобиль и перекрыли дорогу — преступник высадил девочку, но сам сбежал. Вскоре полиция задержала педофила — дважды судимого за изнасилование 48-летнего рецидивиста.

Вячеслава Дорошенко и Глеба Сизых наградили в Иркутском МВД памятным знаком. Оказалось, что Вячеславу не впервые приходится кого-то спасать — на родине в Амурской области он вытащил из воды тонущего ребенка.

Вячеслав Дорошенко собирается связать свою жизнь с полицией или политикой — еще не решил. Общество недалекого будущего выиграет в любом случае — отважные и неравнодушные люди, способные противостоять настоящим злодеям лицом к лицу, а не только «режиму» в толпе на митингах, стране очень нужны.

Марк Маклаков и Виктор Корнев — прыгнули в ледяную Фонтанку и вытащили из тонущей машины детей

Ноябрь в Петербурге традиционно увеличивает статистику автоаварий, и 16 ноября попасть в нее не повезло 56-летнему Игорю Чипизубову, ждавшему жену в машине вместе с маленькими внуками. Он не справился с управлением, маневрируя на набережной Фонтанки, и автомобиль сорвался в реку. Салон медленно наполнялся ледяной водой.

Поняв, что сам не выберется, мужчина в отчаянии схватил люльку с 5-месячной девочкой, поднял ее к окну, закричав: «Помогите, тут дети!». Ему повезло. Среди гуляющих горожан нашлись двое молодых людей, ранее не знакомых друг с другом, что не испугались прыгнуть в ледяную реку с быстрым течением. Виктор Корнев и Марк Маклаков добрались до машины, один выбил стекло и вытащил младенца, а второй помог водителю отстегнуть от детского кресла 9-летнего мальчика.

Все пятеро благополучно выбрались на берег, детей сразу передали на руки врачам и спасателям — переохлаждение для них могло закончиться гибелью. В больнице оказались Чипизубов и Маклаков, Корнев остался лечиться амбулаторно. Герои получили награды от МЧС и главы СК РФ Александра Бастрыкина.

Кирилл Вышинский — освобожденный политзаключенный

Если говорить о политических заключенных, то нельзя забыть Кирилла Вышинского — главного редактора РИА Новости Украина. СБУ арестовала его 15 мая 2018 года по обвинению в государственной измене и поддержке ДНР и ЛНР. Больше года Кирилл провел в украинском СИЗО — никаких других преступлений, кроме профессиональной деятельности, ему не вменяли.

В октябре прошлого года Вышинский отказался от украинского гражданства и написал обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором рассказал, что не признает за собой вины. Президент поддержал журналиста, назвав арест за профессиональную деятельность «абсолютно беспрецедентной и недопустимой политикой». Ни один украинский журналист, работающий в России и пишущий о стране в нелестном ключе, не был преследуем за свою позицию, что много говорит о настоящей ситуации со свободой слова в победившей «пережитки тоталитарной империи» Украине.

Но только 28 августа 2019 года Киевский суд изменил Вышинскому меру пресечения и выпустил журналиста из СИЗО. А 7 сентября Кирилл вернулся в Россию в рамках обмена заключенными.

В октябре этого года Вышинский, который сразу после освобождения заявил, что останется верен профессии журналиста, представил документальный сериал «Люди Донбасса»:

«Сегодня в Донбассе гражданская война, о которой ежедневно сообщают в новостях. Она идет уже пять лет, и мне захотелось поговорить с людьми Донбасса о том, что с ними произошло за это время, как они изменились, как представляют себе свое будущее», — рассказал он.

За смелость отстаивать свою позицию до конца и умение поднять важнейшие для русских и украинцев темы, Кирилл достоин звания героя журналистского сообщества.

Дамир Юсупов и Георгий Мурзин — чудо на кукурузном поле

Об этих летчиках можно и не рассказывать подробно — весь мир услышал 15 августа потрясающую историю спасения от неминуемой гибели пассажирского лайнера. Рейс Москва — Симферополь компании «Уральские авиалинии» проходил штатно — самолет поднялся из «Жуковского» и стал набирать высоту, но стая птиц врезалась в воздухозаборники А321, и он стремительно пошел на снижение из-за барахлящих двигателей. Все 226 пассажиров и экипаж могли погибнуть, если бы пилоты «Уральских авиалиний» не рискнули посадить самолет на кукурузном поле. Стюардессы быстро и профессионально помогли пассажирам эвакуироваться, 76 человек обратились к медикам, но все остались живы и серьезных ранений никто не получил.

«Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы!» — эта фраза бортпроводника Дмитрия Ивлицкого стала главным мемом уходящего лета, попав на футболки, которые расхватали на сувениры.

Подвиг на грани чуда надолго отвлек россиян от обсуждения вопросов внутренней и внешней политики. Юсупов и Мурзин получили высшую награду — звезды Героев России.

Мы вспомнили о наших соотечественниках, попавших в новости, чьи поступки достойны слова «подвиг». Но это не снижает значимость миллионов других россиян, которые целый год трудились подчас в опасных и не самых комфортных условиях, чтобы сделать жизнь в России и вокруг себя лучше. Каждый найдет в своем окружении «человека года», а ФАН пока предлагает читателям выбрать, кто больше всего заслуживает этого звания из упомянутых в статье.