Вассерман прокомментировал новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам

Каждый год за несколько минут до Нового Года вся страна льнет к экранам телевизоров и, наполнив бокалы шампанским, слушает поздравление президента Российской Федерации Владимира Путина. В этот раз глава государства в своем обращении к нации затронул несколько важных тем, в которых виден большой задел на будущее. Предстоящим усилиям по созданию сильного и стабильного государства уделено очень большое внимание, что стало главной особенностью этого поздравления, заявил в интервью Федеральному агентству новостей интеллектуал, политолог и публицист Анатолий Вассерман.

«В речи президента явно прозвучало то, что добиваться этих успехов мы будем собственными усилиями, и рассчитывать на кого-либо на планете, кроме самих себя, мы не должны, — считает собеседник ФАН. — глава государства сказал, что нам предстоит серьезная борьба за достойное место в мире — и я с ним согласен, есть много желающих нас, так сказать, «съесть».

Политолог заметил, что Путин большую часть своего выступления посвятил грядущему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне — и то, что президент начал говорить об этом за полгода до праздничной даты, подчеркивает, насколько важна она в жизни россиян.

«Сейчас воспоминание о войне стало системообразующим — все, что мы думаем о себе и о нашей стране так или иначе связано с теми событиями», — сказал Вассерман.

На его взгляд, в нашем понимании войны 1941-1945 годов есть серьезные противоречия. И связаны они с тем, что коммунистические идеалы, за которые сражались и умирали советские солдаты, со временем показали свою несостоятельность.

«В связи с этим мы восторгаемся тем, что было сделано во имя победы, и одновременно отказываемся от большей ее части. На мой взгляд, общество не может так долго и безопасно для себя существовать в таком внутренне противоречивом состоянии. Поэтому следует отказаться от необоснованных обвинений в адрес социализма и восстановить тем самым нашу психологическую целостность. Да, я не буду спорить, у социализма было много ошибок — но на пути к чему-то новому и неизведанному это неизбежно. Это надо осознавать и не пытаться клеймить все, что связано с этой идеологией», — считает собеседник ФАН.

То, что президент в своих выступлениях все время подчеркивает важность Победы в Великой Отечественной войне, по мнению политолога, говорит о том, что он понимает: ошибки на пройденном страной пути не отменяют полезность и необходимость самого этого пути.

В качестве напутствия в наступившем году Вассерман привел цитату выдающегося академика и кораблестроителя Алексея Крылова. В 1912 году он выступал в царской Государственной думе по вопросу о выделении 500 миллионов рублей на возобновление российского флота.

«Поставьте себя на место нашего противника и посмотрите, как бы вы стали действовать... Поверьте, что противник будет действовать лучше, планомернее того, что мы можем вообразить, сумеет использовать нам во вред каждую нашу оплошность, каждую неподготовленность и каждое слабое место», — закончил цитировать собеседник ФАН. — Поверьте, это актуально и по сей день. Полагаю, что мы должны быть готовы отражать любые неожиданности и располагать для этого средствами».

Политолог заметил, что в этой связи будет очень полезным раскрытие источников финансирования некоторых средств массовой информации.