Россияне выиграли гонку преследования в рамках «Тур де Ски»

Тоблах, 1 января. Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски», проходящем в Италии. Вторым пришел другой россиянин Сергей Устюгов, ранее возглавлявший общий зачет.

Большунов, стартовав третьим, пробежал дистанцию за 38 минут и 14,9 секунды. На 13,7 секунды от него отстал Устюгов. Третьим финишировал финн Ийво Нисканен, сообщает «Газета.ру».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о победе российских лыжников в 15-километровой гонке на «Тур де Ски». Гонка проходила с раздельным стартом свободным стилем. Весь пьедестал победителей заняли россияне Сергей Устюгов, Иван Якимушкин и Александр Большунов.

«Тур де Ски» — многодневная лыжная гонка, проводящаяся Международной федерацией лыжного спорта в конце декабря — начале января. Соревнование включает в себя масс-старты, гонки преследования и гонки с раздельным стартом, которые бегутся как классическим стилем, так и свободным. «Тур де Ски» является важной частью Кубка мира.