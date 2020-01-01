Анкара, 1 января. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал главарю террористического Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезу Сарраджу направить ему в поддержку не менее 8 тысяч боевиков из Сирии. Об этом сообщил новостной телеканал AlArabia.

Напомним, в 2011 году при пособничестве США был свергнут и убит многолетний ливийский лидер Муаммар Каддафи. После этого страна оказалась в кризисной ситуации. Столицу Ливии захватили террористы искусственно созданного ПНС, которые похищают людей, а также занимаются работорговлей и бандитизмом в Триполи и окрестностях. Кроме того, бандформирования так называемого ПНС Ливии связаны с международными террористическими организациями «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1 (все три запрещены в РФ).

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара ведет в стране антитеррористическую операцию. ЛНА уже очистила большую часть территории Ливии от бандформирований. На данный момент армия Хафтара продолжает продвигаться в районе Триполи Аль-Хадба, чтобы освободить ливийскую столицу от террористов так называемого ПНС Ливии.

Как установило Федеральное агентство новостей, Анкара поддерживает террористическое ПНС Ливии, обеспечивая бандитов оружием в обход эмбарго ООН, перебрасывая членов экстремистских организаций из Сирии, а также бойцов спецподразделений.

1 Организация запрещена на территории РФ.