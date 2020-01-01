США потратят на обслуживание F-35 в 2020 году два миллиарда долларов

Вашингтон, 1 января. США потратят в 2020 году два миллиарда долларов на техническое обслуживание многоцелевых истребителей 5-го поколения F-35 Lightning II. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

В заявлении указано, что самолеты состоят на вооружении американских Военно-морских сил (ВМС), Военно-воздушных сил (ВВС), Корпуса морской пехоты (КМП) и армий других стран.

«Компании Lockheed Martin выдан контракт стоимостью $1,926 млрд на техническое обслуживание и логистическую поддержку истребителей F-35», — сообщили в пресс-службе.

Срок выполнения контракта ограничен декабрем 2020 года.

Кроме того, оборонное ведомство заключило контракт с компанией Lockheed Martin на закупку материалов и запасных частей для 28 истребителей F-35 15 производственной партии. Подрядчик также должен будет произвести эти машины, которые будут переданы ВМС и КМП. Стоимость контракта составила 172,21 миллиона долларов США.

На конец 2018 года в Вооруженные силы США и армии иностранных заказчиков было передано более 350 истребителей F-35. Планируется, что всего будет произведено более 3 тысяч самолетов Lightning II трех модификаций.

Ранее «Газета.ру» сообщала о новом контракте Украины и США на поставку второй партии переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, об этом рассказал замминистра обороны Украины Анатолий Петренко.