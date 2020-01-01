Верховный лидер Ирана Хаменеи отреагировал на угрозы Трампа

Тегеран, 1 января. Иран готов без промедления нанести тяжелый удар по тем, кто угрожает интересам Тегерана, однако не хочет военного конфликта. Об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, отвечая на угрозы президента США Дональда Трампа.

«Всем необходимо знать о том, что Иран не стремится к войне, но любому, кто будет угрожать интересам, величию и прогрессу иранской нации, незамедлительно будет нанесен тяжелый удар», — отреагировал Хаменеи на слова американского лидера.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Иран заплатит большую цену, если в связи с протестами возле посольства США в Багдаде пострадает кто-то из солдат или будет причинен ущерб какому-либо из объектов. При этом президент США подчеркнул, что не желает войны с Ираном, пишет «Газета.ру».

Напомним, демонстрация у американского посольства в столице Ирака началась 31 декабря. Поводом для протестной акции послужили авиаудары США по пяти объектам шиитской организации «Хезболла» в Сирии и Ираке. В результате налетов американских ВС погибли 25 ополченцев-шиитов, еще 50 получили ранения. Протестующие потребовали закрыть американское дипломатическую миссию в Багдаде, а также вывести американских военных из Ирака.